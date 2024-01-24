Kırklareli'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli'nde kışın alınacak tedbirlerin görüşüldüğü İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Birol Ekici başkanlığında düzenlenen toplantıda, kış tedbirleri kapsamında sunum yapıldı ve tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Kırklareli'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Birol Ekici başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda kışın alınacak tedbirler görüşüldü.
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden toplantıda kış tedbirleri kapsamında sunum yaptı.
Vali Ekici, kış şartları nedeniyle tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.
Kurumların oluşabilecek olumsuzluklar karşısında hızla harekete geçeceğini ifade eden Ekici, kışı sorunsuz bir şekilde geçirmek istediklerini kaydetti.