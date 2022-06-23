Kırklareli'nde fabrika işçilerini taşıyan minibüsle midibüs çarpıştı, 11 kişi yaralandı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsle midibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsle midibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. S.S. idaresindeki 39 ABV 833 plakalı midibüs, Büyükkarıştıran beldesi girişinde K.V. yönetimindeki 39 ABK 540 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Çınar Türkmen - Güncel Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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