Kırklareli'nde anız ve orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, anız ve orman yangınlarına karşı dron ile denetim gerçekleştirdi. Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, anız ve orman yangınlarına karşı dron ile denetim gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinatörlüğünde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın riski yüksek alanlarda tedbirleri artırdı. Ekipler bu kapsamda denetimlerini dronla havadan ve karadan sürdürüyor. Ayrıca ekipler, muhtarlar ile çiftçileri ziyaret ederek yangınlara karşı bilgilendirici broşür dağıttı. AA / Özgün Tiran - Güncel Orman İşletme Müdürlüğü Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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