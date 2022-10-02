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Kırklareli haberi! Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli haberi! Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli habere göre Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde beton yol yapım çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Kale Mahallesi'nin tarihi öneme sahip olduğunu ifade eden Özalp, bu tarihi yapıyı bozmadan çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Bölgeyi ziyarete gelen turistlerin ulaşımlarını kolaylaştırmak adına bozuk yolların yeniden yapıldığını dile getiren Özalp, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Kocahıdır Mahallesi ile Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'e 3 Ekim Pazartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Kocahıdır Mahallesi'nde 09.00-13.00, Pancarköy'de ise 09.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Kırklareli Özalp Vize Güncel Haberler

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