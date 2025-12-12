Brifing verirken yakalandığı öksürük krizi 30 yıldır içtiği sigarayı bıraktırdı

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle 30 yıl kullandığı sigarayı bıraktı.

Babuşcu, Vali Uğur Turan'a brifing vereceği sırada öksürük krizine girdi.

Brifingi tamamlayamayan Babuşcu, makamdan ayrılırken İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile karşılaştı.

Gençlere örnek olmak istediğini ve yaşadığı durumdan utandığını dile getiren Babuşcu, Cerit'ten sigara bırakma konusunda yardım istedi.

Bunun üzerine Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'ne yönlendirilen Babuşcu, tedavi sürecine başladı.

Doktor Sermin Günay tarafından uygulanan ilaçlı tedavi sayesinde Babuşcu kısa sürede sigarayı bıraktı.

"Hayatıma konfor geldi"

Babuşcu, AA muhabirine, sigaraya lise yıllarında başladığını söyledi.

Yaklaşık 30 yıl sigara kullandığını ifade eden Babuşcu, "Merdiven çıkarken zorlanmaya başladım, yüksek sesle konuşurken boğazım kırçıllaşmaya başladı, ses tellerimde sıkıntı hissetmeye başladım. Gece uykuya dalamıyordum, hırıltı vardı, çabuk hasta oluyordum, çabuk iyileşemiyordum. Artık 'o beni bırakmadan ben onu bırakayım' diye ben bu işe başladım, niyet ettik sigarayı bıraktım 1 yılı devirdik." ifadelerini kullandı.

Sigaranın maddi ve manevi zararlarının olduğunu dile getiren Babuşcu, sigaranın birçok olumsuz etkilerinin olduğunu kaydetti.

Vali Turan'a brifing veremediği günü hayatındaki kırılma noktası olarak nitelendiren Babuşcu, şunları kaydetti:

"Valimiz ilimize yeni atanmıştı. Brifing veriyordum ama öksürmekten derdimi anlatamadım ve çok utandım. Makamdan çıktığımda 'Bu sigarayı bırakacağım' dedim. Tesadüfen İl Sağlık Müdürü Çiğdem Hanım ile karşılaştım. Onun yönlendirmesiyle polikliniğe başvurdum. Hayatıma konfor geldi. Yediğimiz yemekten tat almıyormuşuz mesela. Merdiven çıkarken nefes nefese kalıyordum. Spor müdürüyüm ama spor yapamıyordum. Göğüs hırıltısı ve nefes darlığı başlamıştı. Bunların hepsi geçti, daha konforlu bir yaşama döndüm."

Artık sigara içilen ortamlara bile girmek istemediğini aktaran Babuşcu, Sağlık Bakanlığının bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Bakanlığa ve hekimlere teşekkür etti.

Babuşcu, "Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık Bakanlığımızdan, doktorlarımızdan Allah razı olsun, onların desteleri çok büyük tabii. Artık spor yapabiliyorum, nefesim düzeldi, nefes darlığı gitti. Yani konforlu bir yaşam geri geldi." dedi.

"Sigaradan uzak durmak istiyorsak hobi ve uğraşılarınızı zenginleştirin"

Doktor Sermin Günay ise sigara bırakmak isteyenlerin kendilerine hedef koyması gerektiğini söyledi.

Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezi'ne davet eden Günay, "Sigaradan uzak durmak istiyorsak hobi ve uğraşılarınızı zenginleştirin. Sık sık dişlerinizi fırçalayın ve duş alın. Bol bol su için meyve ve sebze yemeği ihmal etmeyin. Sigara isteğinizi artıracak tetikleyicilerden uzak durun." şeklinde konuştu.

Günay, sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin de önemine değindi.