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Kırım ve Sivastopol'da bölgesel acil durum ilan edildi

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Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol'da ekonomik sorunlar nedeniyle bölgesel acil durum ilan edildi. Sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, kararın temel ihtiyaçların karşılanması ve istikrar için alındığını duyurdu. Ayrıca Ukrayna'nın saldırıları sonrası akaryakıt krizi derinleşiyor.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile Sivastopol'da ekonomik sorunlar nedeniyle bölgesel acil durum ilan edildiği bildirildi.

Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki ekonomik zorluklarla mücadele dolayısıyla alınan kararı açıkladı.

Kırım ve Sivastopol'da acil durum ilan edildiğini duyuran Aksyonov, kararın öncelikle ekonomik nitelikli konuların düzenlenmesi amacıyla alındığını belirtti.

Aksyonov, bunun halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan alanların istikrarlı işleyişine ilişkin meselelerin daha hızlı çözülmesine imkan tanıyacağını ifade etti.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkedeki çok sayıda rafineri bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Öte yandan, ülkenin çok sayıda bölgesinde akaryakıt satışına kısıtlama da uygulanıyor. Kırım'daki benzin istasyonlarında akaryakıt satışı 21 Kasım'da durdurulmuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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