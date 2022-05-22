Kırıkkale ve Kırşehir'de '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi

Kırıkkale ve Kırşehir'de, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Yeşilay varsa hayat var" temasıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.

Kırıkkale'de düzenlenen bisiklet turu, Cumhuriyet Demokrasi Meydanı'nda başladı. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı 6 kilometrelik parkur, Büyük Şehir Parkı'nda tamamlandı.

Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, her yıl geleneksek olarak düzenlenen bisiklet turunun bu sene 81 ilde eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak istediklerini belirten İşler, "Bizlere destek veren Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, Emniyet Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, Kızılay Kırıkkale Şubesine ve tüm sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Tur sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir

Yeşilay Kırşehir Şubesi tarafından düzenlenen bisiklet turu, Askerlik Şubesi kavşağındaki Türk Büyükleri Parkı'nda başladı. Yaklaşık 70 kişi, Ankara ve Terme caddelerini kullanarak 5 kilometrelik parkuru Cacabey Meydanı'nda tamamladı.

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Ali Güneş, bisiklet turuna katılanlara teşekkür ederek, "Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetler, bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağlamaktadır. Yeşilay olarak, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıklar konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Güneş, vatandaşlara bisiklet kullanmalarını önerdi.