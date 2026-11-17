Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine ilk doğal gaz törenle verilmeye başlandı.

İlçe merkezinde düzenlenen törende, duanın ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve Belediye Başkanı Seyfettin Çetiner tarafından ilk gaz yakıldı.

Katılımcılar, ilçenin gelişimi, vatandaşların yaşam kalitesinin yükselmesi ve konforlu bir gelecek için doğal gaz hizmetinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Sulakyurt Kaymakamı Mehmet Miraç Demir, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Ceylan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, ilçe belediye başkanları, doğal gaz firması yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA