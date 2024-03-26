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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Mart'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 91,94 gram sentetik uyuşturucu ve 113 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası bulunan E.S. de yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Kırıkkale 3.Sayfa Güncel Haberler

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