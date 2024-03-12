Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonlarda 87,94 gram sentetik uyuşturucu ve 31 sentetik hap ele geçirildi.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-11 Mart'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 87,94 gram sentetik uyuşturucu ve 31 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 1'i sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 10'u hakkında ise adli işlem başlatıldı.