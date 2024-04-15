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Kırıkkale'de Son Bir Haftada 10 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

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Kırıkkale'de son bir haftada faili meçhul 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Nisan'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 178 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı, birinin tutuklandığı, 5'i hakkında ise adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 1654 kişi ve 40 araç sorgulandı.

Faili meçhul 10 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve tüfek ile ?70 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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