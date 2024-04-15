Kırıkkale'de Son Bir Haftada 10 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı
Kırıkkale'de son bir haftada faili meçhul 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Nisan'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 178 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı, birinin tutuklandığı, 5'i hakkında ise adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 1654 kişi ve 40 araç sorgulandı.
Faili meçhul 10 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve tüfek ile ?70 fişek ele geçirildi.