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Kırıkkale'de Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Güncel Haberler

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

M.M. idaresindeki 45 ADM 938 plaka otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Sanayi Sitesi yakınında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ö.F.M, U.Ö, F.M. ve G.M.Ö. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Güncel Haberler

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