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Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin direğe çarptığı belirtildi.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, otomobilin direğe çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kırıkkale- Kırşehir kara yolunda meydana geldi. Malatya'ya giden Erman Özgün Ö.'nün (23) direksiyon kontrolünü kaybettiği, 44 ABL 146 plakalı otomobil, plaka tanıma sistemi kamerasının bulunduğu direğe çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Ufuk Şahin (37) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ufuk Şahin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Kırıkkale Kırşehir Güncel Haberler

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