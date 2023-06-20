Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, otomobilin direğe çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kırıkkale- Kırşehir kara yolunda meydana geldi. Malatya'ya giden Erman Özgün Ö.'nün (23) direksiyon kontrolünü kaybettiği, 44 ABL 146 plakalı otomobil, plaka tanıma sistemi kamerasının bulunduğu direğe çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Ufuk Şahin (37) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ufuk Şahin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.