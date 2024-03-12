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Kırıkkale'de İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü Programı Düzenlendi

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Atatürk İlkokulu'nda bir program düzenlendi. Programda, İstiklal Marşı'nın önemi vurgulandı ve öğrencilere ödüller verildi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okul müdürü Sebahat Gültekin, etkinlikte, İstiklal Marşı'nın, milletin gururunu, bağımsızlık sevdasını ve vatan sevgisini yansıtan eşsiz bir eser olduğunu söyledi.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sergilendiği programda, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Erdal Bilgiç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sema Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Dursun Ergül, protokol üyeleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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