Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

AA - Halil İbrahim İdik - Güncel
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrildiği kazada, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrildiği kazada, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

U.M'nin kullandığı 06 DZ 5569 plakalı hafif ticari araç, Balışeyh ilçesinde devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

Kırıkkale, Tragger, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title