Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
AA - Halil İbrahim İdik - Güncel
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Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrildiği kazada, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrildiği kazada, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
U.M'nin kullandığı 06 DZ 5569 plakalı hafif ticari araç, Balışeyh ilçesinde devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
AA / Halil İbrahim İdik - Güncel