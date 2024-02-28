Kırıkkale'de Dilimizin Zenginlikleri Sergisi Açıldı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında sergi düzenlendi. Sergide deyim ve atasözlerinin anlamları 3 boyutlu maketlerle sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürü etkinliği ziyaret etti.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki bir ilkokulda "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında sergi açıldı.
Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen sergide, deyim ve atasözlerinin anlamları 3 boyutlu maketlerle sergilendi.
Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, emeği geçenlere teşekkür etti.
Okul müdürü Sebahat Gültekin ise bakanlığın başlattığı "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında etkinliği düzenlendiklerini belirtti.