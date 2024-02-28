Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Dilimizin Zenginlikleri Sergisi Açıldı

Güncelleme:

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında sergi düzenlendi. Sergide deyim ve atasözlerinin anlamları 3 boyutlu maketlerle sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürü etkinliği ziyaret etti.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki bir ilkokulda "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında sergi açıldı.

Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen sergide, deyim ve atasözlerinin anlamları 3 boyutlu maketlerle sergilendi.

Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul müdürü Sebahat Gültekin ise bakanlığın başlattığı "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında etkinliği düzenlendiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Bahşılı Kültür Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? DEM Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale adayı Şehriman Güneş ve Rıza Taşkın kimdir? DEM Parti Kayseri Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri adayı Remziye Erener ve İhsan Sarıyar kimdir? Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? DEM Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kastamonu adayı Hatice Uçar ve Yakup Akyol kimdir? AUZEF SINAV TARİHLERİ ne zaman? 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman başlıyor? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? Nevruz ne zaman 2024? Nevruz nasıl kutlanır, neler yapılır? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir? Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç kimdir? Bilgehan Erdem kimdir? CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title