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Kırıkkale'de 345 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araç ve depoda yapılan aramalarda toplamda 345 bin 800 makaron ele geçirildi. Ayrıca, ele geçirilen malzemeler arasında elektronik sigara sarma makinesi ve kaçak tütün de bulunuyor. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 345 bin 800 adet makaron ele geçirildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de polis ekiplerince kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 345 bin 800 adet makaron ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, trafik kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan polis, 345 bin 800 adet makaron, 8 kilogram tütün, elektronik sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Olayda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırıkkale Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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