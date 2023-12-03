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Kırıkkale'de 345 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi

3 Aralık 2023 17:27 Son Güncelleme: 17:28 Abone Ol

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araç ve depoda yapılan aramalarda toplamda 345 bin 800 makaron ele geçirildi. Ayrıca, ele geçirilen malzemeler arasında elektronik sigara sarma makinesi ve kaçak tütün de bulunuyor. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.