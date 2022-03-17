KIRIKKALE - Berat Kandili dualarla idrak edildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'deki Nur Camii ve Külliyesinde mevlit programı

Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti

Camiye gelen çocuklar

Vatandaşların edilen duaya eşlik etmesi İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde yatsı namazı öncesi Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından vaaz verildi ve dua edildi.

Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.