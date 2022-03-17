KIRIKKALE - Berat Kandili dualarla idrak edildi
AA - Halil İbrahim İdik - Güncel
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Kırıkkale'deki Nur Camii ve Külliyesinde mevlit programı Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti Camiye gelen çocuklar Vatandaşların edilen duaya eşlik etmesi İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildiKırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde yatsı namazı öncesi Berat Kandili...
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'deki Nur Camii ve Külliyesinde mevlit programı
Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti
Camiye gelen çocuklar
Vatandaşların edilen duaya eşlik etmesi İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde yatsı namazı öncesi Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından vaaz verildi ve dua edildi.
Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.