Kırgızistan, Türk hekimlerin desteğiyle ücretsiz böbrek nakline hazırlanıyor

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Türk hekimlerin desteği ile ücretsiz böbrek nakline hazırlandıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, AA muhabirine, Türk hekimlerin işbirliğiyle böbrek nakline yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Organ nakli için Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Hastanede görevli 8 hekimden oluşan bir ekip oluşturulduğunu belirten Beyşenaliyev, "Hekimlerimizi Malatya İnönü Üniversitesindeki Tıp Merkezine gönderiyoruz. Devlet Hastanesi doktorlarından oluşan ekibimiz Türkiye'de böbrek nakli eğitimi alacak." dedi.

Beyşenaliyev, Malatya'dan bu ay sonunda böbrek, kemik iliği ve karaciğer nakli uzman heyetinin incelemelerde bulunmak için Kırgızistan'a geleceğini kaydetti.

Kırgızistan'da 2 bin 685 diyaliz hastasının devletten yardım aldığını, yılda bunun için bütçeden 2,4 milyar som (yaklaşık 27 milyon dolar) harcandığını anlatan Beyşenaliyev, ülkede bir böbrek nakli ameliyatı 7 bin 500 dolara mal olurken yurt dışında 50 bin dolardan fazla ödeme yapıldığını aktardı.

Beyşenaliyev, "Bugün 100 diyaliz hastasının analizleri yapıldı. Bunlardan 10'unun analiz sonuçları Rusya ile Türkiye'ye kontrol için gönderildi. Hekimlerimizin Türkiye'deki eğitimlerini tamamladıktan sonra böbrek nakli ameliyatlarını ücretsiz başlatacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara böbrek nakli ameliyatının ücretsiz yapılacağını bildiren Beyşenaliyev, "Bunu yaparsak artık diyaliz için harcanan para bütçemiz için iyi bir tasarruf olacak." dedi.

Türkiye ile son 3 yılda çok işler yaptık"

Türkiye ile son 3 yılda özellikle sağlık başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Beyşenaliyev, şöyle devam etti:

"Bunlardan ilki, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Bişkek'te hizmete açıldı, bu hastanede böbrek nakli operasyonu Türk hekimlerce gerçekleştirildi ve Türkiye'den getirilen araç üzeri mobil sağlık klinikler ülke genelinde hizmet vermeye başladı."

Beyşenaliyev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa ettiği ve donattığı Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinde ülkenin ilk böbrek nakli ameliyatının 30 Ağustos 2023'te Türk hekimlerce gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Bakan Beyşenaliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un 13 Ocak 2024'te imzaladığı dördüncü derece akrabayla kemik iliği hariç organ bağışına izin veren Kırgız Cumhuriyeti'ndeki vatandaşların sağlığının korunması hakkında kanunun yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinde böbrek nakli operasyonlarını devam ettirmek için iznin çıktığını kaydeden Beyşanaliyev, "Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin şartları çok iyi. Ekibi oluşturdum. Eğitimler sürüyor. Bir ay içinde böbrek nakil operasyonlarını başlatacağız. Laboratuvarımız (Doku Tipleme ve Transplantasyon Laboratuvarı) ve uzmanlarımız var. Organ nakli için burada aldığımız testleri Rusya ve Türkiye'ye gönderdik. Sonuçlar aynı oldu." ifadelerini kullandı.

Beyşenaliyev, bizzat kendisinin de Malatya'ya giderek karaciğer nakli operasyonuna katıldığını aktardı.

Bakan ülkede ilk kez ücretsiz yapılan böbrek nakli operasyonunda yer aldı

Beyşenaliyev, Bişkek'teki Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezinde 1 Şubat'ta ilk kez ücretsiz yapılan ve kendisinin de yer aldığı operasyonda babadan 21 yaşındaki kızına böbrek nakli yapıldığını ve her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu anlattı.

Bakan Beyşenaliyev, ülkede ilk kez yapılan ücretsiz ameliyatın ardından Cumhurbaşkanı Caparov'un ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara böbrek nakli ameliyatının ücretsiz yapılması talimatını verdiğini hatırlattı.

"Halihazırda 4 ağır yaralımız Türkiye'de tedavi görüyor"

Beyşenaliyev ayrıca, 2 Şubat'ta Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 kişi ve 17 Ocak'ta helikopter kazasında yaralanan 2 askerin, tedavileri için 4 Şubat'ta Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildiğini anımsattı.

Santraldeki kazanın ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek yardım istediğine işaret eden Beyşenaliyev, "Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi doktorları Ethem Öztürk ve Engin Çetin Bişkek'e geldi. Yaralıları ziyaret ettik. Doktorlar, yaralıların şartları iyi bir hastanede tedavilerine devam edilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundular. Biz de aynı gün yaralıları Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Cumhurbaşkanlığına ait TU-154 tipi yolcu uçağı ile Türkiye'ye naklettik." diye konuştu.