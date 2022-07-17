Kırgızistan Muhafız Birliğinin 30. kuruluş yıl dönümünde paraşüt gösterisi
AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Kırgızistan Milli Muhafız Birliği'nin 30. kuruluş yıl dönümü paraşüt gösterisi ile kutlandı.
Kırgızistan Milli Muhafız Birliği'nin 30. kuruluş yıl dönümü paraşüt gösterisi ile kutlandı.
Milli Muhafız Birliğinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda gösteri programı düzenlendi.
Asker geçiş töreni ve orkestra gösterisi de yapılan kutlamada, "Pantera" olarak adlandırılan özel kuvvetler mensubu askerler, helikopterlerden paraşütle meydana indi.
Kırgızistan ordusunun özel bir birimi olan Milli Muhafız Birliği, 1991'de egemen devletin güvenliğini sağlamak için kurulmuştu.
AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel