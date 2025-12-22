Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısında konuştu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeler arasındaki toplam karşılıklı ticaret hacminin yaklaşık 100 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Boris Yeltsin adını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen AEB bünyesinde en üst organ olan Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

AEB'nin içindeki ekonomik işbirliğinin sadece gelişmekle kalmadığını, aynı zamanda ivme kazandığını dile getiren Caparov, ülkeler arasındaki güven, karşılıklı destek ve gerçek ilginin sayesinde karşılıklı ticaret hacminin yaklaşık 100 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Ticari engellerin ve maliyetlerin düşürülmesi çağrısında bulunan Caparov, bu adımın birliğin istikrarı ve rekabet gücü için önemli olduğunu ifade etti.

Caparov, birliğe üye devletlerin ulusal düzeyde karar alırken şeffaf, istikrarlı ve öngörülebilir ticaret koşullarını sağlama ihtiyacını tam olarak dikkate almaları gerektiğine inandığını kaydetti.

Kırgızistan'ın bu yılki ekonomik performansına değinen Caparov, ülkenin olumlu ivmesini koruduğunu belirterek, "Bu yılın ocak-kasım döneminde ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yüzde 10,2 oranında büyüdü. Bu büyüme sanayi, inşaat, hizmetler ve tarım sektörlerinde kaydedildi." dedi.

"Gıda güvenliği için somut adımlar gerek"

Caparov, ortak çabalar sayesinde birliğin bu yılı dirençli ve organize bir şekilde atlattığına dikkati çekerek, "Ekonomik istikrarı sağlamayı, iç pazarı güçlendirmeyi ve işbirliği bağlarını geliştirmeyi başardık." şeklinde konuştu.

Gıda ve enerji güvenliğine de değinen Caparov, tarım ve gıda sektörünü güçlendirecek adımlar atılması gerektiğine işaret etti. Caparov, halkın güvenli ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini sağlayacak, çiftçileri ve üreticileri destekleyecek ve modern üretim teknolojilerine yatırım çekecek somut önlemler üzerinde anlaşmaya varılmasını önerdi.

" Kırgızistan, AEB'nin ortaklık coğrafyasının genişlemesinden yana"

Caparov, AEB'nin ortaklık coğrafyasını genişletme ve serbest ticaret anlaşmaları imzalama politikasını sürekli olarak desteklediklerini ve bunları üye devletlerin ekonomilerinin rekabet gücünü artırmak için etkili bir araç olarak gördüklerini vurguladı.

Özbekistan ile ticaret alanında bilgi alışverişine ilişkin bir anlaşma imzalanması yönünde müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Caparov, Kırgızistan'ın Avrasya entegrasyonuna bağlılığını ve AEB'nin tüm faaliyet alanlarında yapıcı ve etkili çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi kararları imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde gerçekleşen Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı kapsamında baş başa ve heyetler arası toplantılar yapıldı.

Heyetler arası toplantıda, Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bakıtcan Sagintayev yer aldı.

Toplantıya gözlemci sıfatıyla Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Endonezya Ticaret Bakanı Budi Santoso ve çevrim içi olarak da Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez katıldı.

Birliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı'nda, Özbekistan ile ticaret alanında bilgi alışverişine ilişkin bir anlaşma imzalanması yönünde müzakerelerin başlamasına, Birliğin 2026 yılına yönelik uluslararası faaliyetlerine, 2026 yılı bütçesine, karşılıklı turistik gezilerin artmasına katkıda bulunacak yol haritasına ve inşaat hizmetleri için ortak pazarın genişletilmesine yönelik eylem planına ilişkin kararlar imzalandı.

Mal, hizmet, sermaye ve işgücü kaynakları için tek bir pazar oluşturma amacıyla 29 Mayıs 2014'te kurulan ve Rusya, Kazakistan ve Belarus'un kurucu üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği'ne Ermenistan'ın ardından Kırgızistan 9 Mayıs 2015'te katılmıştı.

Bir sonraki Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 28-29 Mayıs'ta yapılacak.