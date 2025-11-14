Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbaev, Sivas Ticaret Borsasını Ziyaret Etti

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Sivas Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Borsa Başkanı Hayrullah Karakaya tarafından karşılanan Büyükelçi Kazakbaev, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki tarım ve ticaret alanındaki işbirliği fırsatları üzerine istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ardından borsada "Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Özkan Gültepe, TMO Başmüdür Yardımcısı Ahmet Koç, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akbaba, Sivas TSO Yönetim Kurulu ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Sivas'ın tarımsal üretim potansiyeli, Kırgızistan ile olası işbirliği alanları, tarım teknolojileri ve ihracat olanakları ele alındı.

Başkan Karakaya, toplantıda, dost ve kardeş ülke Kırgızistan ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Kazakbaev'i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Karakaya, "Bu ziyaret, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kardeşlik ve işbirliğinin sahadaki karşılığını güçlendirmesi açısından bizim için çok değerlidir. Sivas, tarım, hayvancılık ve gıda üretimi konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Bu alanlarda Kırgızistan ile karşılıklı ticaret, yatırım ve bilgi paylaşımı fırsatlarını geliştirmeye hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, iki ülke arasındaki dostluk ve ekonomik işbirliğinin daha da güçlenmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kazakbaev ise Sivas'ın tarımsal potansiyelinden etkilendiğini belirterek, iki ülke arasında somut projelerle ticari ilişkilerin daha da güçlendirilebileceğini kaydetti.