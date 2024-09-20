Kırçuval Oteli Davası: Duruşmada Yeni Gelişmeler

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 10'u sporcu toplam 21 kişinin yaşamını yitirdiği Kırçuval Otel'in 2'nci duruşması Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, otelin Elazığ depremi sonrası hasar tespitine ilişkin mahkemeye gönderilen belgelerin varsa ıslak imzalı tutanaklar ile o dönemde sahada çalışan personelin bilgilerinin de gönderilmesine karar verildi.

Dabakhane Mahallesi'ndeki 7 katlı Kırçuval Otel, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkıldı. Enkazda 6 voleybol, 4 ampute sporcunun bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda otelin sahibi Zafer K. tutuklandı ancak 3 ay sonra yapılan itiraz ile serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasının ardından eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve otel sahibi Zafer K.'nin de aralarında olduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda; otelin 1994 yılında yapıldığı ve 2006'da tadilat gördüğü vurgulanarak, ilk statik proje ile tadilat sonrası statik projede değişiklikler olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporunda otelin ilk statik projesinde yer alan 33 kolon sayısının 2006'da yapılan tadilat sonrası 28'e düştüğü belirtildi. Savcı, iddianamede sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. İddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

2'NCİ DURUŞMA

Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya otelin yıkılması sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanı sıra tutuksuz sanıklar Zafer K., Saffet K., Aziz Murat P., İsmail Y., Serpil Y., Hayriye D., Alper Y., Fırat P., Fatma A. ve Mustafa B. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Kırçuval Otel'de hayatını kaybeden otel müdürü Metin I'nın eşi Buket I., müşteki sıfatıyla verdiği ifadede de, 2020 Elazığ depreminden sonra otel kapanmadığını ve herhangi bir tadilata da gidilmediğini belirterek, "Elazığ depremi sonrası otele az hasarlı raporu verdiğini eşim bana söyledi. Otelin odalarında yenileme adına çalışma yapıldı ama onun haricinde herhangi bir tadilat yapılmadı. Eşimin enkazdan çıkarılmasını beklerken oradaki polisler, 'Otel Elazığ depreminde ağır hasar almış' dediler. Ben teyit için otelde başka çalışan birine sordum, bana böyle bir şey olmadığını söyledi. Kusur varsa şikayetçiyim" dedi.

'OTELDE TADİLAT YAPILMADI'

Ailesinin oteli aldığı dönemden itibaren burada çalıştığını ifade eden Zafer K.'nin kızı Raife K., tanık olarak dinlendi. Raife K., otelde herhangi bir tadilat yapılmadığını belirterek, "Otelde her şeyle ben ilgilenirdim. 2013 yılında oteli aldıktan sonra herhangi bir tadilat yapılmadı. Elazığ depremi sonrası yapılan tespit çalışmalarında hasarsız raporu verildi. Elazığ depremi sonrası otel hiç kapalı kalmadı, tadilat gerektiren bir şey olmadı. Depremden sonra konaklama devam etti. Elazığ depremi öncesi ya da sonrasında otelde herhangi bir tadilat yapılmadı" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAM ÜÇGENİ KURACAK ALANLARI DAHİ YOKTU'

Yıkılan otelde sporcu oğlu Resul Gün'ü kaybeden Arzu Gün ise "Çocuklarımız kulübün tesislerinde kalıyordu, neden otele yerleştirildiler? Malatya'ya geldiğimde birçok otel binası sağlam duruyordu. Çocuklarımızın kaldığı otel yıkılmıştı. Deprem gecesi binanın oradaydım. Binayı yakından gördüm. Çocuklarımıza yaşam üçgeni kurabilecekleri alan yoktu. Toz toprak birbirine karışmış vaziyetteydi" dedi.

Mahkeme heyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak Elazığ depremi sonrası yapılan hasar tespitine ilişkin mahkemeye gönderilen belgelerin varsa ıslak imzalı tutanakları ile o dönemde sahada çalışan personellerin bilgilerinin mahkemeye gönderilmesini talep etti. Ayrıca tutuksuz sanıkların tutuklanma taleplerini reddederek, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol kararının devamına hükmederek duruşmayı 13 Aralık 2024'e erteledi.