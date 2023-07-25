Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gece saatlerinde yangının çıktığı kimyasal geri dönüşüm tesisinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Yangın kontrol altına alınmış olsa da tesis içerisindeki kimyasal atıklardan dumanlar ve alevler çıkmaya devam ediyor.

Kimyasal geri dönüşüm tesisinde soğutma çalışmaları devam ediyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gece saatlerinde yangının çıktığı kimyasal geri dönüşüm tesisinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın, gece 02.30 sıralarında Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan kimyasal geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesis içerisindeki kimyasal atıklar alevli şekilde yanmaya başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 3 saatin ardından kontrol altına aldı.

Fabrikanın içerisinde bulunan kimyasal geri dönüşüm atıklarından dumanlar ve alevler çıkmaya devam ediyor. Malzemeler kepçe yardımıyla kaldırılarak, su sıkılıp dışarıya taşınıyor. Polis ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgede hazır bekliyor. Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 17 itfaiyenin yangına müdahale ettiği öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden 10 su tankeri ise çalışmalara destek verdi.