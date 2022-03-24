Kim Min-Jae milli maçta sakatlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kim Min-Jae milli maçta sakatlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Güney Kore'nin İran ile karşılaştığı maçta Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Kim Min-Jae sakatlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Güney Kore'nin İran ile karşılaştığı maçta Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Kim Min-Jae sakatlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu 9. maçında Güney Kore, İran'ı Seoul Dünya Kupası Stadı'nda konuk etti. Ev sahibi ekip, 45+2. dakikada Heung-Min Son ve 63. dakikada Kim Young-Gwon'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Kim Min-Jae de 11'de maça başlarken, 79. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve mücadeleye devam edemedi. Kim'in yerine kalan dakikalarda Ji-Soo Park görev yaptı. Sarı-lacivertli oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı gelen bilgiler arasında.

(İHA)

Kim Min-Jae milli maçta sakatlandı

Kim Min-Jae milli maçta sakatlandı

Kim Min-Jae milli maçta sakatlandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title