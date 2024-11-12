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Kilis'te 'Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi' Tanıtım Toplantısı

Kilis'te 'Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi' Tanıtım Toplantısı
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Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen ve deprem bölgesindeki tarımsal ürün üreticilerini tedarik zinciri ile buluşturmayı hedefleyen proje, Kilis'te tanıtıldı. Başkan Celal Toprak, üretime destek vermek için çalıştıklarını vurguladı.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin tanıtım toplantısı Kilis'te yapıldı.

Deprem bölgesindeki tarımsal ve yöresel ürün üreticilerini Türkiye'deki tedarik zinciri bulunan firmalarla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen proje kapsamında üreticiler, Kilis Sanayi ve Ticaret Odasında stant açtı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, burada, depremlerin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışan üreticilere destek verdiklerini söyledi.

Üretimini sürdüren depremzedelerin her zaman yanında olduklarını aktaran Toprak, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesindeki kooperatifleri ya da üreticileri alım heyetleriyle, alım zincirleriyle buluşturuyoruz. Bunların ürünlerinin daha kolay şekilde tüketiciye ulaşabilmesi için böyle bir sistem üretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu, üretime destek anlamına geliyor. Depremzede üretici, ürününü sattığı için yeni ürün üretiminde daha şevkle çalışıyor. Üretimi yeniden şevklendirmek ve insanları üretime kanalize etmek istiyoruz, bizim de bu çorbada bir tuzumuz olsun dedik ve çok da başarılı oldu."

Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da depremlerden etkilenen Kilis'te bu etkinliği düzenleyen platform üyelerine teşekkür etti.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kurumsal marketlerden Kilis'e pozitif ayrımcılık yaparak lojistik üs kurmalarını istiyorum. Bu sayede istihdam sağlanacak ve bu da Kilis'e büyük katkı sağlayacak." dedi.

Zeytinyağı işletmesi sahibi Enes Kaplan da etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Biz üreticileri büyük firmalarla buluşturduğu için ticaret odası yetkililerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurulan stantlar gezildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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