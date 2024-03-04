Kilis'te tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Kilis-Hatay kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, İ.H.S. yönetimindeki kamyonet ile tır çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.H.S. yönetimindeki 79 AAV 954 plakalı kamyonet, Kilis- Hatay kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CHF 308 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü ve M.D. ile M.B. ekiplerce çıkarılarak Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.