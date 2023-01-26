Motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Kilis'te meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Kilis'te meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, A.N. yönetimindeki 79 EG 419 plakalı motosiklet ile U.D. kontrolündeki 79 ABA 169 plakalı motosiklet, Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde yan yana aynı istikamete seyir halindeyken, yol kenarında ismi ve plakası öğrenilemeyen atık toplayıcısının motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletlerdeki sürücüler ve yolcu olarak bulunan Z.A. yaralandı. Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Cebrail Caymaz Ali Metin Kilis Güncel Haberler

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