Kilis'te Kaybolan 14 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Kilis'in Musabeyli İlçesi'nde kaybolan 14 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Kilis'te kaybolan 14 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Musabeyli İlçesine Kızılkent Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan İ.A. 14 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu küçükbaş hayvanlar, dağlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.