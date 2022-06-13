Kilis'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı, jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümünü kapsamında, etkinlik düzenledi. Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı, jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümünü kapsamında, etkinlik düzenledi. Kilis Valisi Recep Soytürk, Cumhuriyet Meydanı'nda jandarma ekipleri tarafından açılan stantları gezerek, sergilenen ekipmanlar hakkında bilgi aldı. Jandarma ekiplerinin kullandığı araç gereçlerin sergilendiği stantta, bilgilendirici broşür ve dergiler dağıtıldı. Şehitler anısına tatlı ikramının yapıldığı etkinlikte, jandarma ve öğretmenlerden oluşan grup tarafından müzik dinletisi sunuldu. AA / Cebrail Caymaz - Güncel Cumhuriyet Meydanı Jandarma Kilis Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kilis'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.