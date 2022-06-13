Kilis'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Kilis'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı, jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümünü kapsamında, etkinlik düzenledi.

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı, jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümünü kapsamında, etkinlik düzenledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Cumhuriyet Meydanı'nda jandarma ekipleri tarafından açılan stantları gezerek, sergilenen ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Jandarma ekiplerinin kullandığı araç gereçlerin sergilendiği stantta, bilgilendirici broşür ve dergiler dağıtıldı.

Şehitler anısına tatlı ikramının yapıldığı etkinlikte, jandarma ve öğretmenlerden oluşan grup tarafından müzik dinletisi sunuldu.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Jandarma Kilis Güncel Haberler

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