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Kilis'te hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kilis'te hırsızlık suçundan aranan ve 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S, Barış Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi Barış Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kilis Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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