Kilis'te güven ve huzur uygulamasında 955 şahıs ve 289 araç sorgulandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan güven ve huzur uygulamasında 955 şahıs ve 289 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda 2 araca toplam 1.902 TL trafik cezası kesildi ve yağma suçundan aranan 1 zanlı teslim edildi.

Kilis'te güven ve huzur uygulamasında 955 şahıs ile 289 araç sorgulanırken, 2 araca bin 902 TL para cezası kesildi. Yağma suçundan aranan 1 zanlı ilgili birimlere teslim edildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven uygulamasını hız kesmeden devam ediyor. Genel asayişin sağlanması, kamu düzeninin devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve önleyici tedbirler amacıyla 10 sabit nokta ve 9 yaya devriye olmak üzere toplam 19 farklı noktada uygulama yapıldı. İl genelinde gerçekleştirilen uygulama sonucunda 955 şahıs ile 289 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamaların ardından 2 araca toplam bin 902 TL trafik cezası kesildi. Yağma suçundan aranan 1 zanlı ilgili birimlere teslim edildi.

Kentte, benzer denetimlerin ve okul önlerinde belirli noktalarda denetimlerin daha da sıkılaştırıldığını ve bu durumdan çok memnun olduğunu söyleyen vatandaş, "Ben bu tür uygulamalardan çok memnunun. Madde bağımlısı olanlardan çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Çocuklarım ve torunlarım okula gidiyor bende çok endişeleniyorum ama emniyet ekiplerimizi orada gördüğümden beri içim çok rahatladı. Çok teşekkür ederim, çocuğumuzu ve bizi düşünen polislerden Allah razı olsun" dedi. - KİLİS