Kilis'te Eşi ve Çocuklarını Öldüren Yusuf Kuvara ve Ailesi Defnedildi

Kilis'te eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Yusuf Kuvara ve ailesi defnedildi.

Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki evlerinde dün ölü bulunan 5 kişilik Kuvara ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Şeyh Alaaddini Osmani Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Suriye uyruklu Yusuf Kuvara ile eşi Merve ile 3 çocuğun cenazeleri Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Olay

Dün Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaşmış, yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü daha sonra ise intihar ettiği belirlenmişti.