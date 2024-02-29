Kilis'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kilis'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip ile Mecit H. yönetimindeki 79 MB 234 plakalı motosiklet Öncüpınar Sınır Kapısı yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Mecit H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Motosiklette yolcu olarak bulunan ve yaralanan Muhammet El T, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan cip sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.
Öte yandan kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi.