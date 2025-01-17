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Kilis İl Müdürleri, 2024 Yılı Fotoğraf Oylamasına Katıldı

Kilis İl Müdürleri, 2024 Yılı Fotoğraf Oylamasına Katıldı
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Kilis Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran fotoğraflarını oyladı. Çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek, favori karelerini seçtiler.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ile Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Küçük ve Çalğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Küçük "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Utanç", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Patlama anı" fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Samır Jordamovıc'in "Umut var" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ çektiği "Sırılsıklam" fotoğrafını seçen Küçük, "Spor" kategorisinde tercihini Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" fotoğrafından yana kullandı.

Çalğan ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Borja Abargues'in "Yürüyüş manzarası" fotoğrafını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Çalğan, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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