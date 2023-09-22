Kilis Aile Çalıştayı düzenlendi

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç, ailenin, doğumdan önce başlayan ve hayatın sonuna kadar etkisini sürdüren bir kurum olduğunu vurguladı.

Kılınç, çalıştay ile sorunların tespiti, çözüm önerileri, ailenin korunması ve güçlendirilmesine dair çalışma yapılacağını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, İklim ve Çevre", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" başlıklı oturumlar yapıldı.