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Kılıçdaroğlu: Ramazan Ayının Ülkemize ve Tüm İnsanlığa Huzur, Bereket ve Barış Getirmesini; Yardımlaşma, Dayanışma ve Hoşgörünün Artmasını Diliyorum.

Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu: Ramazan Ayının Ülkemize ve Tüm İnsanlığa Huzur, Bereket ve Barış Getirmesini; Yardımlaşma, Dayanışma ve Hoşgörünün Artmasını Diliyorum.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket ve barış getirmesini; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için” açıklamasını yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket ve barış getirmesini; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayının başlamasına ilişkin bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket ve barış getirmesini; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için."

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Güncel Haberler

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