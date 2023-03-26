Kılıçdaroğlu: Bana Karşı Çıktıklarını, 'Gelmesin Kılıçdaroğlu' Diye Çaba Harcadıklarını, Büyük Mücadeleler Verdiklerini Biliyorum.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Benim, bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan, Hazine’den çalınan o 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Bana karşı çıktıklarını biliyorum. ‘Gelmesin Kılıçdaroğlu’ diye çaba harcadıklarını biliyorum. Büyük mücadeleler verdiklerini de biliyorum. Ama benim tek güvencem, bu ülkenin insanları. Beraber, birlikte, adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz. Emin olun bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim, bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan, Hazine'den çalınan o 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Bana karşı çıktıklarını biliyorum. 'Gelmesin Kılıçdaroğlu' diye çaba harcadıklarını biliyorum. Büyük mücadeleler verdiklerini de biliyorum. Ama benim tek güvencem, bu ülkenin insanları. Beraber, birlikte, adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz. Emin olun bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin '300 günde 300 proje' programı kapsamında düzenlediği Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"HALK İÇİN İKTİDAR, MİLLET İÇİN İKTİDAR"

"Ne için iktidar? Kadın erkek eşitliği için iktidar. Her evde huzurun ve bereketin olması için iktidar. Adalet için iktidar, hukuk için iktidar. İnsanlar için iktidar. Dezavantajlı gruplar için iktidar. Başı açık-başı kapalı ayrımını ortadan kaldırmak için iktidar. Kucaklaşmak için iktidar, kavga etmemek için iktidar. Halk için iktidar, millet için iktidar.

"BİZİM KİTABIMIZDA AYRIMCILIK YOKTUR, HERKES BİLSİN"

İstanbul'u da seviyorum, Bağcılar'ı da seviyorum, Bağcılar'da yaşayanları da seviyorum. Oyumuzun düşük olduğunu biliyorum ama hiç kimse endişe etmesin. Oy versin, vermesin, nasıl Ekrem Başkan hiçbir ayrım yapmıyorsa Türkiye'yi yönetirken de hiçbir ayrım yapmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur, herkes bilsin.

"HARCADIĞIMIZ HER KURUŞUN HESABINI MİLLETE VERECEĞİZ"

Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Biz, kul hakkını gözeteceğiz. Biz, atama bekleyen öğretmenleri, Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi, onları öğrencileriyle buluşturacağız. Ziraat mühendislerimiz var, onlara görev vereceğiz. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Bütün mücadelemiz bunun için. Ekrem Başkan İstanbul'a hizmet veriyor ama Ekrem Başkan'la beraber bütün belediye başkanlarımız, depremde soluğu hemen deprem bölgesinde aldılar. Herkese hizmet veriyorlar. Hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar.

"EKREM İMAMOĞLU 'HEDEF İSTANBUL' DİYECEK, 'HEDEF TÜRKİYE' DİYECEK, 'HEDEF KALKINMA' DİYECEK, 'HEDEF BÜYÜME' DİYECEK"

İstanbul, hepimizin gözbebeği ve kadim bir şehir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Allah nasip ederse cumhurbaşkanı yardımcısı olarak aynı zamanda görevini yapacak. O zaman, İstanbul'a hizmet ederken bugün önüne konan bütün engelleri tek tek kaldıracak ve 'Hedef İstanbul' diyecek, 'Hedef Türkiye' diyecek, 'Hedef kalkınma' diyecek, 'Hedef büyüme' diyecek. Bunların hepsini gerçekleştirecek.

"İKİNCİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZ MANSUR YAVAŞ, ELİNDEN GELEN BÜTÜN GÜCÜ GÖSTERECEK"

İkinci cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur Yavaş, elinden gelen bütün gücü gösterecek. Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. Demek ki iki başkenti yöneten güç, iki başkenti yöneten aktör, aynı zamanda Cumhuriyet'imizin en önemli yılında, yani yüzüncü yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar. İki başkente de iki kadim kente de hizmet verecekler.

"BANA KARŞI ÇIKTIKLARINI, 'GELMESİN KILIÇDAROĞLU' DİYE ÇABA HARCADIKLARINI, BÜYÜK MÜCADELELER VERDİKLERİNİ BİLİYORUM. AMA BENİM TEK GÜVENCEM, BU ÜLKENİN İNSANLARI"

Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Geçim sıkıntısını biliyorum, işsizliği biliyorum. Ama bunun karşılığında malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Benim, bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan, Hazine'den çalınan o 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Bana karşı çıktıklarını biliyorum. 'Gelmesin Kılıçdaroğlu' diye çaba harcadıklarını biliyorum. Büyük mücadeleler verdiklerini de biliyorum. Ama benim tek güvencem, bu ülkenin insanları. Beraber, birlikte, adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz. Emin olun, bunu gerçekleştireceğiz. Ekrem Başkan, uzun yıllardır İstanbul'da yapılamayanı yaptı. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak hizmetini yaptı. Göreceksiniz, aynı hizmeti hem İstanbul hem Türkiye için yapacak."