Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Anayasa mesajını paylaştı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından "' Türkiye Devleti'nin Şekl-i Hükümeti Cumhuriyettir' Anayasanın 1. maddesi" mesajını paylaştı.

Gezi Davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü. Kılıçdaroğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda; "FETÖ terör örgütü liderine 'kıymetli değerimizdir' diyenlerin okuttukları karar, millet vicdanında hükümsüzdür. Millet iradesine darbe yapanlara geçit yok! Can Atalay, milletin vekilidir!! Demokrasiye, hukuka ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili yeni bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "'Türkiye Devleti'nin Şekl-i Hükümeti Cumhuriyettir' Anayasanın 1. Maddesi" notuyla beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir portresini paylaştı.