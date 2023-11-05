KİBYRA'DAKİ HAMAMIN KAZILMASI İÇİN ÖDENEK BEKLENİYOR

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde yer alan hamamda kazı çalışmaları için ödenek beklendiği belirtildi.

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde yer alan hamamda kazı çalışmaları için ödenek beklendiği belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Antik kentte Roma döneminden kalma hamamdaki kazı çalışmaları hakkınnda biglmi veren kazı başkan yardımcısı MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Düzgün Tarkan, Dış cephe kazıları 2015-2016 kazı döneminde yapıldı. Hamamda yeniden kazı çalışmalarına başlanılabilmesi için ödenek bekliyoruz dedi.

Antik çağda hamamlarında kütüphane, spor salonu, soğuk su yüzme havuzu bulunduğunu anlatan Tarkan, Kibyra'daki hamamın 5 dönüm alana sahip olduğunu vurguladı. Tarkan, hamamın bulunduğu bölgedeki kazı çalışmalarının ödenek sağlanması halinde devam edeceğini söyledi. (DHA)