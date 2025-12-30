1 Ocak itibarıyla AB Dönem Başkanlığı Kıbrıs'a geçiyor. Gündemde Birliğin özerkliği, Doğu Akdeniz, su kıtlığı, kuraklık ve göç olacak.1 Ocak 2026'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geçiyor. Yılın ilk yarısında bu görevi üstlenecek olan ülke; savaşlar, krizler, ABD ile ilişkiler ve gümrük anlaşmazlıklarının damga vurduğu bir döneme liderlik edecek. Bu nedenle Kıbrıs'ın önümüzdeki altı ay zarfında yürüteceği AB politikasında önceliğin, Birliğin özerkliğini güçlendirmek ve rekabet üzerine kurulu olması bekleniyor. Ayrıca ilginin daha fazla Doğu Akdeniz bölgesine kayacağı, su kıtlığı, kuraklık ve göç gibi konuların da ön plana çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

AB'nin en doğusunda yer alan ülke, fiilen ikiye bölünmüş durumda: Güneyde uluslararası alanda tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti, kuzeyde ise sadece Türkiye tarafından tanınan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" bulunuyor.

2004 yılından bu yana AB üyesi olan Kıbrıs'ta, Eurostat verilerine göre yaklaşık bir milyon kişi yaşıyor. Kıbrıslıların kişi başına düşen geliri AB ortalamasının altında seyrediyor. Yine Eurostat verilerine göre Kıbrıs, toplam AB ekonomik gücünün yüzde 0,2'sini oluşturuyor.

Kıbrıs'ın ardından da İrlanda dönem başkanlığını devralacak. Yılın ikinci yarısında başkanlığı üstlenecek İrlanda'nın da tarım ve AB bütçesi konularına odaklanması bekleniyor.

KNA/ETO,TY