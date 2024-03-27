Keşan'da, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli İ.K'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Umurbey Mahallesi'nde yaşayan G.A, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

G.A, polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Otomobilden hırsızlık

Uzunköprü'de, otomobilinden ses sistemi çalınan kişi polise başvurdu.

Kavak Mahallesi'nde yaşayan M.B, evinin önüne park ettiği aracının camının kırıldığını ve ses sisteminin çalındığını fark etti.

M.B, polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu.