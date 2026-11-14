Kerkük Valisi Vendavi, siyasi uzlaşıyı güçlendirip tüm kesimlere eşit hizmet verecek

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ALİ MAKRAM GHAREEB- Irak'ın Kerkük vilayetinde valilik görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi, kentte siyasi uzlaşının korunması, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi için çalışacaklarını belirtti.

Vali Vendavi, seçilmesinin hemen ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün siyasi ve toplumsal açıdan hassas bir bölge olduğuna işaret ederek, yeni dönemde bütün kesimlere eşit mesafede duracaklarını ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesine öncelik vereceklerini söyledi.

Kerkük'te siyasi uzlaşı ve anlaşmanın önemine dikkati çeken Vendavi, yıllarca yaşanan gelişmelerin kentteki hizmet çalışmalarını olumsuz etkilediğini ve bunun çözülmesi için büyük çabalar harcayacağını aktardı.

Bu süreçte önceliği vatandaşların taleplerine vereceğine dikkat çeken Vendavi, "Biz Kerkük'te hizmet etmekten kesinlikle geri durmayacağız. Kerkük halkının tamamına eşit mesafede duracak, hiçbir kesim arasında ayrım gözetmeden bütün toplumsal kesimlerin yanında olacağız." dedi.

Hizmetler köy va kasabaları da kapsayacak

Kendisine verilen devlet imkanlarıyla sadece kent merkezine değil köy ve kasabalar dahil her noktaya hizmet götürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Vendavi, ekonomik krizden dolayı ülke ve Kerkük'ün hassas ve sorunlu bir süreçten geçtiğini, halka en iyi hizmetleri sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Merkezi Bağdat hükümeti ve parlamentoyla koordinasyon

Kerkük'te kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için Irak merkezi hükümeti ve ilgili bakanlıklarla işbirliğinin önemine değinen Vendavi, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Kerkük'ün hala birçok bölgesinde çeşitli sorunlar ve hizmet aksaklıkları yaşandığını aktaran Vendavi, merkezi hükümetin gerekli onayları vermesi ve parlamentodaki işlemlerin hızlandırılmasının hizmet çalışmalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Söz konusu sorunların çözümü için milletvekilleri ve bakanlarla birlikte çalışacaklarını belirten Vindavi, vatandaşların beklentilerini karşılamak, devam eden projeleri hayata geçirmek ve kamu hizmetlerini geliştirmek amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyonu sürdüreceklerini söyledi.

Vendavi, hizmet çalışmalarının hızlı bir şeklide gerçekleşmesi çin merkezi Bağdat hükümeti ve parlamento ile sıkı ve ciddi koordinasyon halinde olacaklarını vurguladı.

Eğitim alanındaki sorunların çözümü öncelikler arasında

Ülkenin hemen her yerinde eğitim sorunlarının olduğuna dikkat çeken Vendavi, Kerkük'te özellikle eğitim alanında yaşanan sorunların çözümü ve bazı projeler ve sözleşmelerle ilgili sıkıntıların çözümüne odaklanacaklarını dile getirdi.

Vendavi, kendi döneminde önceliklerinin kentteki siyasi uzlaşıyı güçlendirmek, toplumsal huzuru korumak ve bütün vatandaşlara ayrım gözetmeden hizmet sunmak olduğunu vurguladı.

Görevinin yılın sonuna kadar devam edeceğini bildiren Vendavi, süre az görünse de büyük işleri gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

Kaynak: AA