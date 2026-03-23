İran'a yönelik saldırılar sonrası rota değişiklikleri Kenya Havayollarına talebi arttırdı

Kenya Havayolları, İran ve Lübnan'a yönelik saldırıların küresel hava ulaşımında rota değişikliklerine neden olduğunu belirterek, Kenya Havayollarına olan talepte artış yaşandığını bildirdi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Kenya Havayolları, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının küresel seyahat düzenini değiştirdiğini, Kenya Havayollarında doluluk oranlarının neredeyse tam kapasiteye ulaştığını açıkladı.

Açıklamada,? ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının havayollarını rotalarını değiştirmeye, bazı hava sahalarından uzak durmaya ve bazen de uçuşlarını durdurmaya zorladığı kaydedildi.

Bu durumun yolcuların seçeneklerini azalttığı ve talebi güvenli bölgelerde uçan havayollarına kaydırdığı kaydedilen açıklamada, bu durumun Kenya Havayollarına olan taleplerde son haftalarda büyük artışa neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, mevcut yakıt tedarikinin yaklaşık iki ay yetecek düzeyde olduğu kaydedilerek, küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle Hindistan dahil yeni tedarik seçeneklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Kenya Havayolları Geçici Üst Yöneticisi George Kamal da rezervasyonlardaki artışın özellikle şubat ayından sonra belirgin hale geldiğini belirterek, Avrupa, ABD ve Asya'nın bazı bölgelerinden gelen yolcu talebinin bu yükselişte etkili olduğunu ifade etti.