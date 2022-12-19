Kenya'daki Çin Toplumu Kuraklıktan Etkilenenlere Gıda Bağışında Bulundu
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NAİROBİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen bir törende Çin toplumu tarafından kuraklıktan etkilenen hanelere bağışlanan gıda maddeleri görülüyor, 17 Aralık 2022.
NAİROBİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen bir törende Çin toplumu tarafından kuraklıktan etkilenen hanelere bağışlanan gıda maddeleri görülüyor, 17 Aralık 2022. Kenya'daki Çin toplumu Cumartesi günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen bir törenle kuraklıktan etkilenen hanelere gıda maddeleri bağışladı. (Fotoğraf: Li Yahui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel