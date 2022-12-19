Kenya'daki Çin Toplumu Kuraklıktan Etkilenenlere Gıda Bağışında Bulundu Güncel Haberler NAİROBİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen bir törende Çin toplumu tarafından kuraklıktan etkilenen hanelere bağışlanan gıda maddeleri görülüyor, 17 Aralık 2022. NAİROBİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen bir törende Çin toplumu tarafından kuraklıktan etkilenen hanelere bağışlanan gıda maddeleri görülüyor, 17 Aralık 2022. Kenya'daki Çin toplumu Cumartesi günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen bir törenle kuraklıktan etkilenen hanelere gıda maddeleri bağışladı. (Fotoğraf: Li Yahui/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Nairobi Aralık Kenya Güncel Haberler

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