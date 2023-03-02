Kenya'da Kuraklık Hayvancılıkla Geçinen Maasaileri Vurdu
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KAJİADO, 2 Mart (Xinhua) -- Maasailer, Kenya'nın iç ve güney kesimleri ile Tanzanya'nın kuzeyinde yaşayan ve temel olarak hayvancılıkla geçinen Nilotik bir etnik grup. Afrika Boynuzu bölgesinde art arda beş kez yağmur sezonu görülmedi.
KAJİADO, 2 Mart (Xinhua) -- Maasailer, Kenya'nın iç ve güney kesimleri ile Tanzanya'nın kuzeyinde yaşayan ve temel olarak hayvancılıkla geçinen Nilotik bir etnik grup. Afrika Boynuzu bölgesinde art arda beş kez yağmur sezonu görülmedi. Tarihte benzeri olmayan bu durum üzerine bir deri bir kemik kalmış yüzlerce besi hayvanı, otlak ve su sıkıntısı yüzünden öldü. Kenya'daki Maasailerin yaşamları da bu durumdan ciddi biçimde etkilendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel