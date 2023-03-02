Kenya'da Kuraklık Hayvancılıkla Geçinen Maasaileri Vurdu

KAJİADO, 2 Mart (Xinhua) -- Maasailer, Kenya'nın iç ve güney kesimleri ile Tanzanya'nın kuzeyinde yaşayan ve temel olarak hayvancılıkla geçinen Nilotik bir etnik grup. Afrika Boynuzu bölgesinde art arda beş kez yağmur sezonu görülmedi.

Kenya'nın Kajiado bölgesinde solmuş bitki örtüsü görülüyor, 28 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li Yahui/Xinhua)

KAJİADO, 2 Mart (Xinhua) -- Maasailer, Kenya'nın iç ve güney kesimleri ile Tanzanya'nın kuzeyinde yaşayan ve temel olarak hayvancılıkla geçinen Nilotik bir etnik grup. Afrika Boynuzu bölgesinde art arda beş kez yağmur sezonu görülmedi. Tarihte benzeri olmayan bu durum üzerine bir deri bir kemik kalmış yüzlerce besi hayvanı, otlak ve su sıkıntısı yüzünden öldü. Kenya'daki Maasailerin yaşamları da bu durumdan ciddi biçimde etkilendi.

Kenya'nın Kajiado bölgesindeki yatılı okulda bir Maasai ailesinin üyeleri gıda yardımı için bekliyor, 28 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li Yahui/Xinhua)

Kenya'nın Kajiado bölgesindeki canlı hayvan pazarında bir deri bir kemik kalmış hayvanlara bakan bir Maasai tüccarı, 28 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li Yahui/Xinhua)

Kenya'nın Kajiado bölgesindeki yatılı okulda bir Maasai ailesinin üyeleri içinde öğle yemeklerinin olduğu tabakları tutuyor, 28 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li Yahui/Xinhua)

Kenya'nın Kajiado bölgesindeki canlı hayvan pazarı yakınlarında cesetleri yakılmış hayvanların boynuzları görülüyor, 28 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li Yahui/Xinhua)