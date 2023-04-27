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'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular 28 bin 795'e ulaştı

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular 28 bin 795'e ulaştı

Güncel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na şu ana kadar 194 bin 576 bağımsız birim için 28 bin 795 başvuru olduğunu bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na şu ana kadar 194 bin 576 bağımsız birim için 28 bin 795 başvuru olduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden Kampanyamıza şu ana kadar 194 bin 576 bağımsız birim için 28 bin 795 başvuru oldu. İstanbulumuzu el ele vererek birlikte dönüştürecek, riskli tek bir konut kalmayana kadar projelerimizi hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Güncel Haberler

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