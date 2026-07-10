Eşiyle barışması için yardım ettiği kişi 2 ton çiçek bamyasını çalıp sattı: 8 yıl 4 ay hapis cezası

KONYA'da boşandığı eşiyle barışmaları için maddi ve manevi yardımda bulunan tanıdığı İsmail Hepokur'a (58) ait düğün salonunun deposundaki 2 ton çiçek bamyayı çalıp satan eski polis memuru Hakan Çığır (38), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çığır savunmasında, "Eşimle birleşmem için borcumu kapatmam gerekiyordu. Ben de bir türlü çıkış yolu bulamadım. Müştekinin mallarını satar, daha sonra yerine koyarım diye düşündüm. Ancak malları yerine koyamadan gözaltına alındım" dedi.

Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatıp Caddesi'nde düğün salonunun sahibi İsmail Hepokur, geçen yıl ekim ayında eski bir arkadaşının damadı olan eski polis memuru Hakan Çığır'ın eşiyle boşandığını öğrenmesi üzerine, onları barıştırmak için yardım etmeye başladı. Hepokur, Çığır'ın eşiyle barışması için otomobil kiralayıp tatile gönderdi. Çığır da bu süre zarfında ise ara sıra düğün salonuna gelerek, salondaki işlere yardım etti. Hepokur, aralık ayında mutfakta ve küçük depoda çiçek bamyanın bittiğini görünce, ana depoya giderek oradan bamya almak istedi. Hepokur, oradaki bamyanın, eksik olduğunu fark etti.

2 TON BAMYA ÇALINDI

İsmail Hepokur, alınan ürünler ve düğünlerde yapılan yemeklerdeki miktarları karşılaştırdığında yaklaşık 2 ton çiçek bamyanın olmadığını belirledi. Ardından çalışanlarına, eksikliğin nedenini sordu. Sorusuna cevap alamayan Hepokur, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırmada depodan bamyaları çalan kişinin Hakan Çığır olduğunu belirledi. Gözaltına alınan, sorgusunda suçunu itiraf eden Çığır, 26 Ocak günü tutuklandı.

8 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Hakan Çığır 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçundan yargılandı. Mahkeme, geçen mayıs ayında Çığır için hırsızlık suçunu birden fazla kez işlediği gerekçesiyle önce 10 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra 'İyi hal' indirimi uygulayarak Hakan Çığır'ın cezasını 8 yıl 4 aya düşürüp tutukluluk halinin devamına karar verdi.

PARALARLA, ŞANS OYUNU OYNAMIŞ

Mahkemedeki savunmasında, bamyaları çuvallarla birkaç iş yerine sattığını söyleyen Çığır, "Ben hırsızlık maksadıyla bu işi yapmadım. Eşimle ayrılmamın sebebi maddiyattı. Eşimle birleşmem için borcumu kapatmam gerekiyordu. Ben de bir türlü çıkış yolu bulamadım. Müştekinin mallarını satar, daha sonra yerine koyarım, diye düşündüm; ancak malları yerine koyamadan gözaltına alındım. Bir an önce müştekinin zararını karşılayıp aileme kavuşmak istiyorum. Bamyaların bulunduğu deponun bir tanesi kilitliydi, bir tanesi kilitli değildi. Kilitli olan yerin kapı menteşesini söküp içeriye girdim. Bamyaları alıp çıkınca kapıyı tekrar yerine taktım. Ben bu bamyaları farklı günlerde olmak üzere 6-7 günde, gündüz vakti aldım. Bir iş yerine yaklaşık 6-7 çuval bamya sattım. Bir çuvalın ağırlığı 57-65 kilo kadardı. Başka bir iş yerine de çuvalla bamya sattım, oradan da 134 bin TL verdiler. Ben hırsızlığın ortaya çıkmaması için bazı şans oyunları oynadım. Geri kalanı ile de borçlarımı kapattım. Ayrıca müştekinin zararı da 5 milyon TL değildir. Bakmakla yükümlü olduğum ailem var. Ben yaptığım suçu ikrar etmiyorum, bu suçu meslek haline getirmiş birisi değilim" dedi.

'EŞİYLE BARIŞSIN DİYE BORÇLARINI ÖDEDİM'

Yaşananları DHA'ya anlatan düğün salonu sahibi İsmail Hepokur, şunları söyledi:

"Eşimle istişare ederek birlikte yardım etme kararı aldık. Yuvaları yıkılmasın istedik. Mahkemelik olmuşlardı ve mahkemenin sonucunda da ayrıldılar. Biz de iki kız çocuğu var diye yuvayı tekrar birleştirelim diye eşimle birlikte mücadele ettik. Mücadele ederken borçlarına ödemeler yaptık. Ondan sonra birleştirmek için mücadelemizi verdik. Hırsızlık olayında iki tane depom vardı. Deponun biri hırsızlık olayı olursa, hırsız şüphelenmesin diye kapısına 'engelli tuvaleti' yazdık. Hırsızlık olayından sonra elinden tutup, yardım ettiğimiz Hakan Çığır ile konuştum. 'İhtiyacından dolayı sattığın senin olsun. Geri kalanını bana ver. Hukuki yollara başvurmayacağım. Bedeli ne olursa olsun, yaşananları halının altına koyacağım.' dedim. İtiraz etti. Sonuç itibariyle deliller, ispatlar polisler tarafından elde edildikten sonra itirafını yaptı. Yuvası birleşsin diye tatile gönderdim. Arabasını kiraladım. Masraf harçlıklarını verdim. Çiçek bamyanın tarlada şu anda ki fiyatının 2 bin TL'nin üzerinde olduğunu biliyorum. Çalınan bamya 2 tondu. Bu da yaklaşık olarak 5 milyona tekabül ediyor."

'ZARARIM KARŞILANSIN'

Hepokur, hırsızlık malı satın alan iş yerlerine de çağrıda bulunarak "Hırsız yakalanıp itiraf ettikten sonra bamyalarımı satın alan esnaf arkadaşlar emniyet tarafından çağrıldılar ve herkes aldığını itiraf etti. Burada mahkeme kayıtlarında da emniyette de aldıklarının ifadesi yer alıyor. Zararımın giderilmesini istiyorum. Ama maddi olarak ama bamya olarak bu hırsızlık malı satın alan arkadaşlar gelip benimle görüşsünler. Maddi veyahut ürün olarak bamya olarak malımı iade etsinler" dedi.

'HIRSIZLIK MALINI SATIN ALAN ESNAF HAKKINDA İDDİANAME BEKLENİYOR'

Hepokur'un avukatı Asiye Tuğçe Çakır ise "Müvekkilimin iş yerinden çalınan bamya, çiçek bamya olarak tabir edilen ve 2025 yılının son 2-3 ayında piyasa değeri 2 bin ila 3 bin TL arası satış fiyatı değişen bir bamya ürünüdür. Bir çuvalın kilosu, 60 ila 70 kilo arası değişmektedir. Sanık tarafından çalınan bamyalar, Konya'nın tanınan toptancı veyahut perakendecisi bamya satıcılarına satılmış durumdadır. Bamyaları satın alan kişilerde Emniyet Müdürlüklerine vermiş olduğu ifadelerinde sanık tarafından satılan bamyaları satın aldıklarını kabul etmişlerdir. 'Hırsızlık malının satın alınması' suçuyla ilgili dosya şu anda soruşturma aşamasındadır ve uzlaşma dosyası açılmıştır. Lakin uzlaşma aşamasında, hırsızlık malını satın aldığını beyan eden kişilerle hiçbir uzlaşma sağlanamadı. Müvekkilimin ne maddi ne de fiziken zararını gideremeyeceklerini bahsettiler. Şu anda savcılık tarafından iddianame yazılmasını beklemekteyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı