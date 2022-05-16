Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde uyurken bulundu - Haberler

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde uyurken bulundu.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Mahallesi Anıl Sokakta 5 katlı bir binanın 2. katında yalnız yaşayan Hasan Tokdemir'den (81) dün akşamdan sonra haber alamayan yakınları polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi binanın bahçesine itfaiye aracı sığmayınca olay yerine çilingir çağrıldı.

Kapının açılmasıyla içeri giren polis ve sağlık ekibi yaşlı adamı oturma odasındaki kanepede uyur halde buldu.

Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adamın kulaklarının az işitmesi nedeniyle kendisini arayan yakınlarının telefon sesini duymadığı öğrenildi.