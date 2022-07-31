Kemeraltı Çarşısı'nda bir şadırvanın yıkılması ile ilgili inceleme başlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kemeraltı Çarşısı'nda bir şadırvanın yıkılması ile ilgili inceleme başlatıldı

Kemeraltı Çarşısı'nda bir şadırvanın yıkılması ile ilgili inceleme başlatıldı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Şadırvanaltı Camisi yakınlarındaki bir şadırvanın yıkılmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

 - Güncelleme:

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Şadırvanaltı Camisi yakınlarındaki bir şadırvanın yıkılmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Dün gece saatlerinde mermer şadırvanın önüne gelen kişiler, matkap ve kaynak cihazlarıyla tahrip ettikleri şadırvanı yıktı. Caminin güvenlik kamerasının bir bölümünü kaydettiği olayın ardından bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Olay yerine gelen Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, gazetecilere şadırvanın tarihi eser kaydının bulunmadığını, esnaf tarafından yaklaşık 50 yıl önce yaptırıldığını söyledi.

Şadırvanın bölgede bulunmasından rahatsız olan esnafların da olduğunu savunan Girgin, "Bir grup esnaf bunu burada istemiyordu. Maalesef bu başımıza geldi ama çözülmeyecek bir olay değil. Ortak paydada buluşup konuşulabilir." dedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesinin olayla ilgili inceleme yürüttüğü, suç duyurusunda bulunacağı da öğrenildi.

AA / Meriç Ürer - Güncel

Kemeraltı Zabıta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title